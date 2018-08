Taleb: ükski majanduskriisi eest vastutanutest pole siiani oma tegude eest maksnud

Umbes aasta pärast kriisi kutsuti Taleb Kongressi ette eksperdina tunnistusi andma. Hoolimata kutsest ei jõudnud ükski tema ettepanekutest kriisi uurinud komisjoni lõppraportisse.

"Nad segasid mulle mitu tundi järjest tehniliste detailide pärast vahele. Hunnik neetud bürokraate. Pole ime, et valijad Trumpi poolt hääletasid," rääkis Taleb.

Talebi meelest on asjad tegelikult kriisist alates isegi hullemaks läinud. "Vähe sellest, et nad ei mõistnud, miks kriis alguse sai. Moraalne oht on süsteemis isegi kasvanud," märkis ta.

Talebi hinnangul on põhiprobleem selles, et keegi kriisi põhjustanud tähtsatest ninadest ei kandnud oma tegude eest vastutust. Näiteks toob ta Robert Rubini, Clintoni administratsiooni rahandusministri, kes hiljem veetis aastaid Citigroupis ja tõusis lõpuks viimase juhiks. Pärast krahhi pani ta ameti maha ja jalutas minema - olles teeninud kümneid miljoneid dollareid.

Nüüd on Talebi sõnul USA võlg triljoneid dollareid kõrgem, kuna riik võttis üksikisikute tekitatud riski enda kanda. "Täna on pangad isegi suuremas sõltuvuses valitsuse toest," märkis investor.

Maailmas levivat nn populismilainet peab Taleb tegelikult heaks märgiks. "USAs mõistavad probleemi parempoolsed, Euroopas vasakpoolsed. See, mida kutsutakse "populismiks", on esimese järgu reaktsioon, mis võib olla õige või vale. Aga vähemalt on inimesed mõistmas, et praegused meetodid on p*******t.