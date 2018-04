Talent tuleb koju. Eestlanna naaseb Norrast Eestisse tipprestorani avama

Triin Solland on olnud toidugurmaan juba noorukieast alates. Tema ajakirjanikust ema, kellega ta Norrasse kolis, ütles alati, et olgu mis on, head toitu peab külmkapis ja laual olema. Riideid võidi omavahel vahetada, aga toit pidi olema kvaliteetne. Ka sel ajal, kui Triin oli Oslos tüüpiline tudeng.

Ta hakkas tegema reisiotsuseid toidukohtade järgi ning nautis muu hulgas ka Jamie Oliveri ja Gordon Ramsey restoranide roogi. Stavangeri linnas, kus Solland aastaid elas, tutvus ta toiduvaldkonna esindajatega. Reisiti üheskoos ning hambaarsti haridusega ja kaheksa aastat sel alal töötanud Sollandist sai peagi Sabi restoraniketi turundusjuht.

„Hambaarstina tundsin viimastel aastatel, et igal hommikul panin peale sama kasseti. Toidumaailm oli tunduvalt huvitavam. Enne Sabit aitasin avada ühe teise keti kohvikbaari,” selgitab Solland väga heas eesti keeles.