Talente tuleb meelitada: millised on imelikumad boonused, mida tööandjad pakuvad?

Aeg-ajalt levivad jutud, et Adolf Hitler ja Walt Disney on veel võimaik ellu äratada. Nad külmutati ja on kusagil laboratooriumis ning ootavad tehnoloogiat, mis elu neisse tagasi puhuks. See tundub lobajutuna, aga on firmasid, kes reaalselt tegutsevad surnukehade külmutamisega. On aga firma, kes pakub võimalust oma keha külmutada lasta töötajaile, lisaboonusena. See ei ole aga ainuke veider boonus, millega tööandjad talente meelitada püüavad. Ärileht otsis mõned kummalisemad üles.

Riskifond Numerai pakub siis oma töötajaile võimalust pärast surma saada külmutatud. Seda pakutakse oma töökuulutuses näiteks inseneri palkamisel.

„Numerai hoolib oma töötajaist ka siis kui nad on juriidilises mõttes surnud," ütles postitus.

Munaraku külmutamine

Külmutamine on moes. Sa ei pruugi soovida oma keha külmutada lasta, aga võib-olla soovid sa saada lapsi pärast seda kui oled karjääri teinud. Facebook ja Apple on hakanud seda võimalust pakkuma. Idee selle taga on, et naistel on tihti probleem - valida laste saamise ja kärjääri vahel. Teenus võib maksta kuni 10 000 dollarit. Iga-aastane hoiustamistasu on 500 dollarit.

Puhkuserulett

Freebord & Peters, Chicagos asuv advokaadibüroo korraldab kohvripidusid. Kõik töötajad tulevad tööle pakitud kohvritega ja neli neist valitakse täiesti juhuslikult välja ning nad saadetakse nädalavahetuseks firma kulul Las Vegasesse.

Inimkatseloomad

Kui paljud firmad pakuvad oma töötajaile tasuta või palju odavamaid tooteid, siis Amazon pakub neile võimalust olla nende uute teenuste katseisikuteks. Nii testivad nad praegu Amazoni Go poodi, kus ei ole järjekordi ega kassapidajaid.

Porgandpaljad reeded

Suurbritannias on firma, kes korraldab oma töötajaile alasti reedeid. Kes siis ei tahaks alasti töötada? The Telegraph annab teada, et firma on alasti reeded ellu kutsunud, et aidata töötajaid, et need suhtleks omavahel avatumalt ja ausamalt.

Ettevõtte oma õlu

Mõned firmad pakuvad töötajaile tasuta õlut, aga et neil oleks täitsa enda bränd? Selle tellis näiteks Chicagos asuv printimiskeskus Threadless. Enne küsiti ka töötajate arvamust, milline võiks välja näha disain. Ettepanekuid tuli 169.

Paraadid

Zappos korraldab töötajale paraade ja kostüümipidusid. Ka siinne tagamõte on töötajate lähendamine, nali, trall, usaldus ja avatud suhtlemine.

Tervislik palgalisa

Paljud ettevõtted on hakanud toetama ideed, et tööle võiks tulla jalgsi või jalgrattaga. David Evans and Associates on konsultatsioonifirma ja nemad on hakanud selle eest pakkuma raha. Kui soovid, siis ootab sind kuni 6 dollarit päevas.

