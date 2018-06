Talentide puuduses Singapur meelitab Eesti digifirmasid Kagu-Aasiasse

Transferwise, Funderbeam, Guardtime, Jobbatical, Erply, Change – need on vaid mõned Eesti tehnoloogiafirmad ja start-up’id, mis end praeguseks vähem või rohkem Singapuriga sidunud. Kagu-Aasia poole vaatamise põhjust pole raske ära arvata. Kuigi umbes 600 miljoni elanikuga turg pole kõikjal ühetaoline, on see ometi kõigile ahvatlev.