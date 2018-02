Tallink Grupp tuleb poodidega merelt maale

Tallink Grupp omandas veebruari alguses globaalselt tuntud moebrändi Esprit frantsiisiõigused Eestis ning suurendas seeläbi frantsiisisuhete osa oma kaubandustegevuses, teatas ettevõte.

Kontsern, millele kuulub Läänemere nn suurim ujuv kaubamaja shuttle laeval Megastar ning mille kaupluste ja restoranide kogukäive ületab aastas 500 miljonit eurot, jätkab ja laiendab uue tehinguga partnerluste arendamist tuntud brändidega. Eelmisel aastal alustas Tallink opereerimist Burger King kiirtoidu restoranide frantsiisiga, millele nüüd lisandub Esprit frantsiis kaubanduse poolelt. Koos frantsiisilepinguga alustab Tallink Grupp kolme Esprit esinduskaupluse opereerimist Tallinnas Ülemiste Keskuses ja Rocca Al Mare Kaubanduskeskuses ning Tartu südalinnas Kvartali kaubanduskeskuses, mida seni opereeris A&G Kaubandus.

Rõivaste ja aksessuaaride osakaal on Tallink Grupi laevakauplustes erinevate müügiartiklite hulgas viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, sealhulgas ka Esprit kaupade müük.

„Esprit on kõikjal maailmas tuntud ja armastatud kaubamärk, kelle tooted on väga hinnatud ka meie klientide hulgas,“ kommenteeris frantsiisitehingut Tallink Duty Free juht Aimar Pärna. “Tallinkil on juba praegu laevadelt Esprit’ga pikaajaline tõhus koostöö ja edukas brändi müügikogemus. Ametliku partneri staatus Eestis on meie jaoks positiivne areng meie partnersuhetes ning suurendab meie omavahelist sünergiat veelgi.”

Frantsiisi omandamisel lähtus Tallink Pärna sõnul kaubamärgi tugevusest ja olemusest ning asjaolust, et Esprit kaubamärgi tarbijaskond haakub hästi Tallinki tänase kliendibaasiga.

„Kolm uut brändikauplust annavad meile hea võimaluse suurendada oma kogemuste pagasit kaubanduses. Samuti annab moebrändi jaemüük meile laiemaid teadmisi Eesti tarbijate ostueelistuste ja -käitumise osas, mille abil saame oma kaubandustegevust nii merel kui maal veelgi edasi arendada.“

„Esprit jaoks on Eesti väga oluline ja kasvav turg, kus loodame oma kliendibaasi veelgi laiendada ning oma kauplusi edasi arendada,“ ütles Piia Rossi, Esprit Soome ja Baltikumi jaekaubanduse ja hulgimüügi juht. „Oleme Tallink Grupiga juba aastaid edukalt koostööd teinud ning meil on heameel, et Tallinkist saab meie frantsiisipartner, kes aitab meil Eesti turul tegevust edasi viia.“

"Praegusel hetkel meil rohkem konkreetseid plaane teatada ei ole," vastas Tallink Gruppi kommunikatsioonijuht Katri Link küsimustele, et kas see on nüüd osa laiemast kavast, et Tallink hakkab kaubanduskeskustes poode opereerima ning kas on kavas ka Burger King merelt maale tuua.