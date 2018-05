Tallink Grupp viib aktsiad ka Helsingi börsile

Helsingi börsile minek on praeguse hetke strateegiline valik ja leiame, et selleks on hetkel hea aeg. Peamine soov on pakkuda meie ühe koduturu elanikele võimalust Tallinki ja ajaloolise kaubamärgi Silja Line’i tegemistes rohkem kaasa lüüa.

Kas Helsingi börsil aktsiate noteerimine tähendab, et edaspidi hakkab Tallink avaldama börsiteateid ka soome ja rootsi keeles?

Need detailid on kõik täpsustamisel järgmiste kuude jooksul, koostöös Nasdaq Helsingi börsiga. Tallink edastab hetkel börsiteateid eesti ja inglise keeles. Kui vaja, siis kindlasti suurendame börsiteadete keelevalikut tulevikus veelgi. Võimekus selleks on meil ettevõttes juba täna olemas.

Kas Helsingi börsil oleks võiks parandada kuidagi aktsiate valuatsiooni ehk hinnastamist?

Fakt on see, et Helsingi börs on oma mahult ning tehingute arvult suurem ning aktiivsem börs kui Tallinna börs, kuid see ei olnud antud otsuse põhifookus. Peamine soov on pakkuda meie ühe koduturu investeerimishuvilistele võimalust Tallinki ja ajaloolise kaubamärgi Silja Line’i tegemistes rohkem kaasa lüüa.