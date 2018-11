Tallink Ilta-Sanomas ilmunud soomlaste arvamuse kohta: me ei saa teiste eest vastata

Kindlasti mitte. Kuid Eesti riik ja ettevõtted peavad üheskoos jätkuvalt panustama sellesse, et see huvi ei kaoks. Peame jätkuvalt rääkima Eesti vaatamisväärsustest, eriti neist, mis jäävad väljapoole Tallinna ning hoidma seda huvi meie põhjanaabrite seas üleval. Tallink panustab sellesse iga päev, arendades ja mitmekesistades oma toodete ja teenuste valikuid, uuendades oma laevastikku ja pakkudes oma klientidele parimaid elamusi ja teenindust. Kindlasti on siin aga roll ka EAS-l ja erinevatel riigiga seotud asutustel, et muuta üha atraktiivsemaks ka reisimist väljapoole Tallinnat, kus on kindlasti soomlastel veel väga palju meeldivat avastamist.

Mis oleks see imevits mis tooks Eestisse rohkem Soome turiste?

Turundada Eestit Soomes laiemalt, sealjuures tutvustades erinevaid Eesti piirkondi – Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti, Haapsalu, Pärnu, Saaremaa, Hiiumaa jne – meil on palju näidata ja pakkuda. Ning loomulikult, aidata kaasa, et Eesti oleks ka hinnakonkurentsis atraktiivne reisi sihtpunkt.