Tallink kaotab kasumit

“Meie reisijate arv on jätkuvalt kasvanud ja Tallinki laevadel veeti üha suuremal hulgal kaupa nii kolmandas kvartalis kui selle aasta esimese üheksa kuu jooksul üldiselt. Selle aasta juunis ja juulis vedasime mõlemas kuus senisega võrreldes lausa rekordarvu reisijaid, mis on suur saavutus arvestades seda, kui tihe on tänastes transpordi- ja turismi valdkondades konkurents,“ lisas Nõgene.

Kõige rohkem vedas kontsern reisijaid Eesti-Soome liinidel, kus selle aasta esimese üheksa kuuga veeti rohkem kui 3,9 miljonit reisijat, mis on 1,6% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Samuti veeti ka kaupa kõige rohkem just Eesti-Soome liinidel, kus veeti kokku 184 000 ühikut kaupa, mis on 7,3% rohkem kui 2017. aasta esimese üheksa kuuga.

Kõige suurem reisijate ja veetud kaubaühikute arvu kasv toimus Läti-Rootsi liinil, kus reisijate arv kasvas eelmise aasta üheksa kuuga võrreldes 8% ning ulatus 623 000 reisijani ning kaubaveo ühikute arv kasvas 34,5% võrra, ulatudes 11 000 ühikuni.

“Meie kaubaveo äri kasvas selle aasta esimese üheksa kuu jooksul endiselt hästi, andes meie kõikide liinide ühiseks tulemuseks 7,4% protsendilise veetud kaubaveo ühikute tõusu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Selleks, et tagada, et see osa meie ärist ka tulevikus kasvaks, peame me kaubaveo klientidele pakutavat pidevalt edasi arendama ning garanteerima neile ka edaspidi kõige tõhusama ja kvaliteetsema teenuse kaubaveoturul,“ kommenteeris Nõgene.

“Kuigi reisijate ja kaubaveo ühikute stabiilne kasv on hea uudis, on fakt see, et märgatavalt tõusnud kütusehinnad, vähenenud prahtimistulud, tugev konkurents ja ühe meie laeva planeeritust pikemaajalisem dokkimine selle aasta esimeses kvartalis on kõik avaldanud mõju selle aasta esimese üheksa kuu tulemustele. Me jätkame kogu Tallink Grupi meeskonnaga selle nimel töötamist, et saavutada aasta lõpuks parimad võimalikud tulemused,“ sõnas Nõgene.

AS Tallink Grupp on Läänemere suurim laevafirma. Ettevõttele kuulub 14 laeva ning firma sõidab Tallinki ja Silja Line`i kaubamärkide all kuuel erineval laevaliinil. Kontsern annab tööd enam kui 7000 inimesele Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, Venemaal ja Saksamaal. 2017. aastal teenindas Tallink Grupp 9,7 miljonit reisijat ning vedas ligikaudu 365 000 kaubaveoühikut kaupa.