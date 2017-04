Tallink katsetab Soome-Rootsi liinil alkoholimüügi piiramist

Tallink on katseks kehtestanud Turu-Stockholmi laevaliinil kolmel õhtul nädalas tax-free poest alkoholimüügikeelu kruiisituristidele.

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel on Tallinki laeval Baltic Princess viimasel paaril nädalal kehtinud alkoholimüügikeeld tax-free poest Turu-Stockholmi reisidel. Alkoholi ei müüda neljapäeva, reede ja laupäeva õhtul väljuvatel reisidel ja ainult kruiisituristidele.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd rääkis Yle-le, et see keeld on esialgne meede ja selle põhjus on reisijate tagasiside laevafirmale: kajutite koridorid tuleb maha rahustada.

Kaupluse kassas kontrollitakse reisija pardakaardilt, kas ta on kruiisil või liinireisil. Liinireisijad, kes lahkuvad laevalt Ahvenamaal või Stockholmis, saavad alkoholi vabalt osta.

Müügipiirang kehtib praegu vaid Baltic Princessil.