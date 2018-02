Tallink kavandab tuleval aastal Helsingi liinil sõitva Stari renoveerimist

Tallink kavandab tuleval aastal Tallinna–Helsingi liinil sõitva kiirparvlaeva Star osalist renoveerimist.

Järgmine Stari kavandatav hooldus ja renoveerimisprojekt on Tallinkil kavas järgmisel aastal, ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Katri Link Delfile. "Täpne plaan selgub selle aasta jooksul. Esialgsete plaanide kohaselt on üldjoontes kavas uuendada pubi, kohvik muuta Fast Lane'iks ja uuendada kauplusi," ütles Link.

Läinud aasta jaanuaris sai Star sarnaselt Megastariga kahetasandilise laadimise võimaluse, mis on vähendanud oluliselt laevalt mahasõiduks ja pealesõiduks kuluvat ooteaega. Samuti rajati Starile Burger Kingi kiirtoidurestoran ning renoveeriti reisijate üldalasid.

Kiirparvlaev Star on ehitatud aastal 2007 Soomes. Laeva pikkus on 186 ja laius 27,7 meetrit. Pardale võtab laev 1900 reisijat ja ligi 2000 liinimeetrit sõidukeid. Stari suurim kiirus on 27,5 sõlme, mis võimaldab Tallinna–Helsingi vahemaa läbida kahe tunniga.