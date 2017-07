Tallink müüb 134 miljoniga kaks laeva

Tallinki tütarfirmad Baltic SF VII Ltd ja Baltic SF VIII Ltd müüvad 133,5 miljoni euro eest kaks ebavajalikku laeva, teatas ettevõte. Tehing viiakse lõpule tänavu detsembris.

Laevad kannavad nimesid Stena Superfast VII ja VIII. Tehingu lõpuleviimise ootel jätkavad laevad Stena Line Ltd. poolt opereerimist Suurbritannia vetes vastavalt augustis 2011 sõlmitud prahilepingule.

Tegu on kiirete parvlaevadega, mis on ehitatud Howaldtswerke-Deutsche Werft AG laevatehases Kielis Saksamaal laevakompanii Superfast Ferries jaoks 2001. aastal. Tallink ostis need 2006. aastal.

Laevade müügist saadav rahavoog tugevdab kontserni finantspositsiooni, teenitav kasum aga ei peaks oluliselt Tallinki majandustulemusi mõjutama.