Tallink otsib oma superstaare

Sel korral otsib Tallink väiksemaid gruppe ning eriartiste. Viimast teeb Tallink esimest korda. "Me otsime koolivaheaegadeks ja erikruiisidele talendikaid tegijaid - on nad mustkustnikud, akrobaadid, koomikud, lastega tegelejad, mängujuhid, kes suudavad soome keeles lapsi lõbustada," loetles Tallinki meelelahutusjuht.

Ükski olemasolev meelelahutaja oma tööst konkurssi pärast ilma ei jää, pigem tahab laevafirma artiste juurde võtta. "Me väga hindame oma praeguseid koostööpartnereid ja artiste ja teeme nendega koostööd ka edaspidi," kinnitas Maidla. Muidugi on Tallink valmis ka selleks, et nad ei leia kedagi, kes nende soovidele ja tingimustele vastaks. "Siis teeme paari aasta pärast konkursi uuesti," sõnas Tallinki meelelahutusjuht.

Kairi Maidla, kes on töötanud Tallinkis juba 17 aastat, alustas ka ise laeva peal tantsijana. Mingi aeg töötas ta lausa kahel kohal - nii laevas kui kontoris - korraga. Lavatööga tegi ta lõpu 2005. aastal ja liikus püsivalt kontoritöö peale.

Meelelahutuse meeskond Tallinna kontoris on 7-liikmeline, sinna lisandub veel kokku 6 inimest Rootsist, Soomest ja Lätist ning kruiisijuhid laevadel ja kõikide riikide turundusosakonnad. "See tiim on päris suur, juba kruiisijuhte on meil laevade üle 20," lausus Maidla.

Peaks aitama ka majandustulemustele kaasa

"Kuna meie reisija on pardal väga erinevast sihtgrupist, siis me ei saa ega taha oma meelelahutusega minna nišitootesse. Me püüame pakkuda väga hea kvaliteediga rahvusvahelist muusikat," rääkis Maidla. Küll aga pole meelelahutuse osa puhtalt reisijate meeleolu üleval hoida, vaid aidata ka Eesti suurima ettevõtte majandustulemustele kaasa.

"Kindlasti juhtkonna ootus on, et meelelahutus kasvataks meie reisijate arvu," märkis Tallinki meelelahutusjuht. Nii korraldatakse Let’s Party erikruiise, mille raames kutsutakse esinema tuntud artiste nagu Smilers, Karl-Erik Taukar Band, Tanel Padar, Singer Vinger, Metsatöll, Andres Puusepp, Disco Tallink, Anne Veski, jpt. "Anne on tõeline publikulemmik. Kui ta tuleb laevale, siis on alati piletid välja müüdud," sõnas Maidla.

Tallinki laevadel on läbi ettevõtte tegevusaastate esinenud terve rida tuntuid artiste. Nende seas on näiteks olnud Tanja Mihhailova-Saar, Rolf Roosalu, Kethi Uibomägi, Kristjan Kasearu, Elina Born, Imre Saarna, Mikk Saar, Stefan Airapetjan /Vajė/, Bert Bringi, Anna Põldvee, Marvi Vallaste, Helen Adamson, Kalle Sepp, Nele-Liis Vaiksoo jpt.

Loe veel

"Eks igaühel on oma põhjus, miks nad tulevad laevale esinema, aga ma arvan, et nad tulevad ka sellepärast, et meil on väga hea lava ja lavatehnilised võimalused. Meil on ka suurepärane ja tänuväärne publik, kes pakub sooja ja vahetut kontserdielamust," pakkus Maidla, mis toob tuntud nimesid Tallinki laevadele esinema.