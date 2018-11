Tallink pikendas aktsiate konverteerimise tähtaega, kas Helsingi börsil on huvi väike?

Teade tähendab seda,et Tallinki aktsiate omanikud saavad need konverteerida ümber Soome väärtpaberite hoidmistunnistusteks (Finnish share depositary receipts – FDR-id). Just nendega hakatakse Helsingi börsil kauplema esmaspäeval, 3.detsembril.

Konverteerimist alustati 19.novembril ning algselt pidi tasuta konverteerimine kestma 29.novembrini.

Tallink teatas börsile, et otsustas pikendada FDR-ide konverteerimise perioodi seoses investoritelt tulnud konverteerimise huviga ning asjaoluga, et kehtiv tähtaeg ei pruugi võimaldada kõiki selliseid konverteerimisi teostada.

Kas otsus võib olla seotud investorite senise väikese huviga?

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link kinnitas Ärilehele, et kliendid on palunud võimalusel perioodi pikendada, mida toetab ka asjaolu, et aktsiad oleks faktiliselt noteeritud, mis toimub esmaspäeval. Seetõttu otsustasime klientide soovile vastu tulla, selgitas ta.

"Tänaseks on FDR-e Soomes juba miljonites, seega ei ole pikendamise otsus seotud konkreetse vajadusega,” ütles Link.