Tallink Takso juht: Taxify juhid on meile teretulnud

Ettekujutused nn tavatakso- ja äpitaksofirmade vastuoludest on tugevasti liialdatud ning vähemalt Tallink Taksol ja Takso 24 ei ole mingeid probleeme juhtidega, kes sõidavad Taxify ja Uberi vahendusel. Veelgi enam: nad on alati teretulnud liituma meie kollektiiviga, kirjutab Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa.

Hiljuti puhkenud Taxify ettevõtte ja juhtide vaheline konflikt on inimlikult võttes äärmiselt kahetsusväärne, sest mis tahes äris peab partner partnerisse lugupidavalt suhtuma. Sageli piisab sellestki, kui partnerit õigeaegselt informeeritakse, tema arvamust küsitakse ja ka kuulatakse. Ning kui ei kuulata, siis vähemalt põhjendatakse selgelt ja arusaadavalt, miks.

Tundub üsna tõenäoline, et tekkinud konflikt ei mõjuta kuidagi taksoturgu ega ka mitte Taxify enda tegevust ja tulemuslikkust. Mis tahes ettevõte on endale koostanud äristrateegia, selle alusel teinud äriplaanid ja eelarved. Neid nipsust ümber teha ei ole lihtne ka tavalisel ettevõttel, ammugi siis sellisel, kes on kaasanud kümnetes miljonites investorite raha ja omab nüüd pealegi strateegilist investorit, kes peab Uberiga hinnasõda terves maailmas.

Taxify ja Uberi laadsed ettevõtted ei ole meile ja teistele tõsistele taksofirmadele konkurendiks. Traditsiooniline taksoteenus ei kao vähemalt lähiaegadel kuhugi ja meie asi on püüda ajaga kaasas käia ning samuti kaasata uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis teevad teenuse mugavamaks nii kliendile kui juhile.

Taxify juhtidele, kes on leidnud, et soovivad saada oma põhisissetuleku just taksoteenuse osutamisest, soovitaksin aga mitte teha kogu panust sellele, et streikides õnnestub sissetulekut vähegi väärilisele tasemele tõsta. Imesid võib juhtuda, aga tasub ka otsida alternatiive.