Tallink Takso: Taxify pahandused korrastavad taksoturu. Professionaalsed juhid tulevad taksofirmadesse ja poolmuidu suvaliselt sõitjad jäävad Taxifysse

Tallink Takso juhatuse liikme Alger Holzmanni sõnul on viimasel ajal ilmsiks tulnud segadused Taxify ümber selge märk, et taksoturg hakkab korrastuma ning mis peaasi - taksojuhtide ümberjagamise tulemusel tõuseb kindlasti ka teenuse kvaliteet.

Kui nn sõidujagamise tulekus nägid entusiastlikud vaatlejad kadu kogu traditsioonilisele taksondusele, siis aja jooksul sai selgeks, et midagi sellist juhtumas ei ole. Vastupidi, Uber ja Taxify tegid kõva lobi hoopiski selleks, et astuda ka ise taksofirmade hulka. Riik seadustas senise sõidujagamise ei millegi muuna kui ühe taksoteenuse liigina. See, et need firmad räägivad endast jätkuvalt kui pelgalt IT-platvormidest, pole enam oluline – tegemist on selgelt taksofirmadega, mille kohta on nüüd olemas ka Euroopa Kohtu otsus.

Tuleb tunnistada, et Uber ja Taxify tõid Eesti taksoturule hulga uut kvaliteeti, kui kaasasid valdkonda palju uusi, uue põlvkonna juhte, tänu kellele sai teenus väga kena väljanägemise. Kuivõrd hinna poolest võeti suund konkureerimisele mitte tavataksodega, vaid pigem trammide ja trollidega, siis seda enam kujunes kliendi jaoks ulmeliseks hinna ja kvaliteedi suhe.

Loe veel

” Hinna poolest konkureerisid "sõidujagajad" mitte tavataksodega, vaid pigem trammide ja trollidega. Seda enam kujunes kliendi jaoks ulmeliseks hinna ja kvaliteedi suhe.

Paraku oli algusest peale selge, et see, mis õnnestub sõidujagamise korras ja juriidilises mõttes hallis alas, ei saa toimida olukorras, kus muu hulgas tuleb täita ka seadusi ja kus sõidujagamisest saab professionaalne taksoteenus. Ükski arvutus ei suuda eales tõestada, et sõiduautoga on võimalik vedada inimesi 1-4 kaupa odavamalt kui bussi või muu ühissõidukiga mitmekümne kaupa.

Taxify juhid liiguvad taksojuhtide tööjõuturule

Konflikt Taxify ja tema juhtide vahel tekkis sellest, et pärast järjekordset hinnastamissüsteemi muutust avastas kriitiline hulk juhte, et nende töö ja vaev ei tasu enam mingil viisil ära. Taxify soovimatus juhtidega sisulist debatti alustada käivitaski juhtide „ümberjagamise”. Täiskohaga sõita soovivad hea professionaalsusega juhid hakkasid otsima võimalust teha sama, enda jaoks meeldivat tööd väärilise tasu eest.

Taxify juhtide liikumist taksojuhtide tööjõuturul on selgelt näha ja tunda. Ka meie oleme Takso24 rooli saanud juba mitu tubli inimest, kes on sõitnud Taxify süsteemis ja leidnud, et taksojuhi töö neid tõsiselt huvitab. Suudame garanteerida neile korraliku sissetuleku ja vajadusel ka töösuhte.

Kui uskuda meedias avaldatud informatsiooni, et nädalas lahkub Taxify’st 50 juhti, siis tuleb ettevõttel vähem kui poole aasta jooksul kas otsad kokku tõmmata või siis leida üha uusi juhte, kes rendivad karmidel tingimustel auto selleks, et teenida sellega liiga väikest sissetulekut. Vältimatult kaasneb sellega teenuse kvaliteedi langus.

Seega on juba lähitulevikus taksoturul kõik taas paigas. On saadaval poolmuidu osutatav suvaline teenus. Ja nõudlikuma kliendi jaoks on päris taksoteenus, mis täieneb üha uute tegijate ja ideedega.