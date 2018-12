Tallink võtab Aasia turistide pärast laevadel kasutusele sealse ülipopulaarse e-makselahenduse

WeChat on Hiina multifunktsionaalne sõnumite, sotsiaalmeedia ja mobiilimaksete äpp, mille arendajaks on ettevõte Tencent. Äpp lansseeriti aastal 2011 ning 2018. aastaks oli sellest saanud üks maailma suurimatest ja populaarsematest mobiiliäppidest, millel on igakuiselt üle ühe miljardi aktiivse kasutaja. Ajakirja Forbes poolt maailma üheks mõjukaimaks äpiks nimetatud WeChat on tuntud ka Hiina „kõige jaoks mõeldud äpina“ ja „superäpina“, kuna sellel on väga palju funktsioone ja platvorme.

WeChat Pay on digitaalse rahakoti teenus, mis on integreeritud WeChat’I äppi ning võimaldab kasutajatel sooritada mobiilimakseid ning kontaktidel üksteisele raha saata.

“Kuna Aasia reisijate osakaal meiel laevadel üha suureneb, on väga oluline, et me arvestaksime nende reisijate eelistustega ning teeksime nende jaoks ostude sooritamise ning teenuste eest tasumise meie laevadel nii lihtsaks ja mugavaks, kui võimalik. Üks viis, kuidas me seda teha saame, on pakkudes neile pardal makselahendusi, mida nad on harjunud kasutama,” kommenteeris uue makselahenduse kasutuselevõttu Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.