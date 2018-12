Tallinki aktsia Helsingi börsil. T-tähe alt ei maksa Tallinkit otsida

Tallink on Helsingi börsil keskmise suurusega ettevõtete nimekirjas.

Nasdaq annab teada, et Tallink Grupi (Tallink) aktsiatega kauplemine algab täna Nasdaq Helsinki põhiturul. Tallink Grupp on keskmise kapitalisatsiooniga ettevõte laiatarbeteenuste sektoris. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallina börsil 2005. aasta detsembrist. Tallink Grupp on 75. ettevõte, mille aktsiad on kauplemiseks Nasdaq’i põhjamaade turule vastu võetud ning 14. ettevõte, mis on noteeritud Nasdaq Helsingi börsil 2018. aastal.

”Meil on väga hea meel, et oleme saavutanud oma eesmärgi saada noteeritud ka Helsingi börsil lisaks Tallinna börsile, kus oleme olnud noteeritud 2005. aasta detsembrist. Nasdaq Helsinki sobib meie aktsiate teiseseks noteerimiseks ideaalselt, kuna Soome näol on tegemist ühega meie suurimatest koduturgudest, siit on pärit kõige suurem hulk meie klientidest ning Soome on ühe meie peamise kaubamärgi, Silja Line, ajalooline kodu. Täna algab meie ettevõtte arenguloos järgmine etapp – etapp, kus meie kaks riiki teevad veelgi tihedamalt koostööd. Anname endast ka edaspidi kõik selleks, et vastata oma investorite ooti´ustele ning neid ootusi ületada,” lausus Tallink Grupi juhtause esimees Paavo Nõgene.

“Tervitame Tallink Gruppi soojalt Nasdaq Helsinkiga liitumise puhul,” ütles Nasdaq Helsinki President Henrik Husman. “Meie jaoks on suur au, et ka siin Soomes hästi tuntud kaubamärgi esindajast Eesti ettevõte meie turgudega liitub. Omalt poolt loodame Tallink Grupile pakkuda tugevat likviidsust ning rahvusvahelist investoritebaasi, mis meie põhiturul noteerimisega kaasneb.”