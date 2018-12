Tallinki aktsia vajus

Päeval kui Euroopa börsidel valitseb kena kuni 2,5 protsendine tõus, on Tallinki aktsia alustanud vähikäiguga.

Tallinna börsil langes Tallinki aktsia kella 13:07ks 3,1 protsenti, 1,1 eurole. Tehinguid on tehtud 90 ja omaniku on vahetanud 112 154 aktsiat.

Samal ajal Helsingi börsil on aktsia langenud 1,105 eurole. Helsingis on aktsiaga tehtud 33 tehingut ja omaniku on vaheatnud 35 832 aktsiat. Aktsia alustas Helsingi börsil kauplemisajalugu 1,14 eurose hinnaga.

Soome maaklerfirma Inderes kirjutas kodulehel Tallinki kohta, et vileta kasumikasvu väljavaatega ettevõttele on ohuks Tallinn-Helsingi tunnel. Aktsia on saanud vähenda-soovituse 0,97 eurose hinnasihiga, mis teeb hinnasihini langusruumiks ligi 12 protsenti.