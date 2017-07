Tallinki aktsiate suur müüja seletab müügi tagamaid

Eelmise nädala teade, kus Tallink teatas võimaliku suurinvestori otsinguist, pani börsi kihama ning tehinguid tehti neljapäeval-reedel rohkem kui tavaliselt, kirjutab Äripäev.

Aktsiate müügipoolel oli suurimaks tehinguks Gunnar Toode 75 000 aktsiast koosnevast Tallinki portfell, talle järgnesid suuremad pangad.

Gunnar Toode ütles, et müüma ajendas teda Tallinki aktsia kõrge hind. "Muud põhjust ei olnud," ütles Toode, kes aktsiamüügiga kasumit võttis. "Tallink on tugev ettevõte, nii et kui hind langeb, võiks kaaluda teda tagasi osta," lisas ta.

