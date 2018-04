Tallinki I kvartal: rohkem kaupa ja reisijate sõidukeid, vähem reisijaid

Tallink vedas tänavu kolme esimese kuuga kokku 1 930 449 reisijat, mis on 0,5% võrra vähem kui samal perioodil 2017. aastal. Samas jätkas tugevat tõusu veetud kaubaveoühikute hulk, mis oli 90 687 ühikut ehk 8, 2% võrra rohkem mullu samal perioodil. Samuti kasvas veetud reisijate sõidukite arv, mis esimeses kvartalis oli 222 370 sõidukit ehk 2,3% võrra rohkem kui mullu esimeses kvartalis, teatas ettevõte.

„2018. aasta esimeses kvartalis kasvas reisijate arv pea kõigil meie liinidel, välja arvatud Soome-Rootsi liinidel, kus ühe laeva remondi- ja tehnilised tööd tähendasid seda, et ligi 10 nädala jooksul opereeris liinil tavapärase kahe kruiisilaeva asemel vaid üks. Seega ei ole selle liini reisijate arvu langus meie jaoks ootamatu. Hoolimata üldisest 0,5% suurusest reisijate arvu langusest, on positiivne, et meie Eesti-Rootsi ning eriti Läti-Rootsi liinid arenevad reisijate osas jõudsalt,“ kommenteeris esimese kvartali tulemusi AS Tallink Grupi finantsdirektor Veiko Haavapuu.

Kõige positiivsem areng esimeses kvartalis toimus Haavapuu sõnul kaubaveo osas, kus eelmise aastaga võrreldes suurenes veetud ühikute arv 8,2% ning kokku veeti kõigil grupi liinidel aasta esimese kolme kuuga 90 687 ühikut kaupa. Suurima osa sellest moodustas endiselt Eesti-Soome vaheline kaubavedu, mis kasvas mullusega võrreldes 12,9% ning suurima hüppelise kasvu tegi Läti-Rootsi vaheline kaubavedu, kus eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes veeti 62,6% võrra rohkem kaupa. „Selliste hüppeliste tõusude taga on alati muidugi teatud faktorid, mis siinkohal olid hiljutine teise laeva tagasi toomine liinile ning Läti liini laevade planeeritud remondi- ja hooldustööd 2017. aasta esimeses kvartalis. Seega oli liin eelmise aasta alguses alles taastumisfaasis,“ selgitas Haavapuu.