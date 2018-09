Tallinki juht: iga aastaga saab olema järjest raskem põhjendada, miks me 500 miljonit eurot lätlastele viime

Viis kuud Läänemere suurimat laevandusettevõtet tüürinud Paavo Nõgene saabub intervjuupäeval [kolmapäeval] Stockholmist Eestisse 16-tunnise laevasõiduga, mitte napilt tunniajase lennuotsaga. Kas tippjuhil on tõesti aega nii laialt käes? Tallinki eeskujulikema reklaamisaadikuna vastab ta, et pikk laevasõit on tihti parem võimalus puhanult sihtkohta jõuda. Ja teenindust on ju samuti vaja proovida.

Läksite hiljaaegu kultuuriministeeriumi eesotsast suurt laevafirmat juhtima. Kui tihti olete tabanud end mõttelt: miks ma küll seda tegin?

Seda tunnet ei ole kordagi tekkinud. Mul on väga hea meel, et selline ettepanek tehti ja et ma selle vastu võtsin. Ma ei ole seda kordagi kahetsenud. Esimestel kuudel on olnud väga põnev.