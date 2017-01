Eesti valitsuse loodavas ärikeskkonnas on uute investeeringute tegemine mõeldamatu, tõdeb Tallinki juhatuse esimees Janek Stalmeister.

„Vaadates, mis toimub täna ning mõeldes ärikeskkonda mõjutavatele otsustele, siis ma ei julgeks ühtegi investeeringut teha,“ vahendab Läti Delfi Tallink Grupi juhatuse esimehe Janek Stalmeistri öeldut.

„Ei ole täna sellist kindlustunnet, mis lubaks uutele investeeringutele mõelda. Aga see tunne võib muutuda,“ lausus ta.

Stalmeisteri hinnangul on problemaatilised nii maksupoliitilised otsused kui ka sammud, mis avaldavad mõju turismivoole. Oma mõju avaldab tema sõnul vältimatult ka õlleaktsiis. „ Kui elu läheb mulle kui turistile kallimaks, siis tekib mul küsimus, miks ma peaksin siia kindlasti tulema. Ma ei kahtle, et turistid meile tulevad, küsimus on selles, milline saab olema turistide arvu kasv,“ rääkis ta.

Stalmeistri sõnul ootab ettevõtja riigilt eelkõige stabiilsust.

„Me peame oma plaanide tegemiseks aru saama, kus suunas riik liigub, mis praegu toimub ja mis ees ootab. Kui lähed reisile ja partnerid äkki kurssi muudavad, siis vaevalt see kedagi rõõmustab,“ lausus ta.