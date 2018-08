Tallinki juht: turismimaks raskendaks teenindava sektori olukorda

"Olukorras, kus statistikaameti hiljuti avaldatud teate kohaselt ööbis juunikuus Eestis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5 protsenti vähem soomlasi, kes on üks olulisemaid turismisegmente ning kus Helsingi Sadama ametliku statistika kohaselt oli Tallinna suunal reisijaid juunis 4,5 protsenti vähem kui eelmisel aastal ja juulis 3,1 protsenti vähem kui eelmisel aastal, tuleks väga tõsiselt kaaluda, kas täiendava maksu rakendamine praegusel ajal aitaks soovitavale maksulaekumisele kaasa või pigem raskendaks teenindava sektori olukorda," ütles Nõgene ERR-ile.

Eeltoodud vähenemised on Nõgene sõnul toimunud veel olukorras, kus Aasia turistide arv on suvisel ajal kasvutrendis, mis näitab, et teiste turistide arv Soome suunalt on veelgi suuremas languses.

"Soome turistide arvu vähenemist on muuhulgas mõjutanud nii Eestis kehtivad alkoholi- kui ka kütuseaktsiisid, millest viimane on muutnud teenuste hinnad kallimaks. Täiendava maksu lisamine praegu, enne teiste maksumäärade olulist langetamist, ei ole tänases turusituatsioonis ehk kõige parem idee," märkis Nõgene.

Tallinna linnavolikogu keskerakondlasest esimees Mihhail Kõlvart tegi eilsel volikogu istungil ettepaneku kehtestada Tallinnas turismimaks ja kutsus kõiki erakondi sel teemal kaasa arutama. Volikogu esimehe sõnul on seda tarvis, et turistidelt Tallinna linnale rohkem raha saada.