Tallinki juht uuest laevast: Soome turistide arvu vähenemine tekitab muret. Loodetavasti suudakse see trend tagasi pöörata

Nõgene sõnul on uut Megastari suurust laeva ehitav Rauma laevatehas kaasanud alati ehituses Eesti alltöövõtjaid ja seega on kasu ka kohalikele ettevõtetele. Seda, kas uue laeva tulekuga võetakse mõni vanem laev liinilt ära, ei soovinud Nõgene veel kommenteerida.

"Vaatame, mida turg teeb ja seejärel otsustame, kas asendame või lisame laevu. Reisijate arv absoluutnumbrites on Tallinna-Helsingi liinil mõõdukas kasvus. Küll on muret tekitav see, et Soome turistide arv on oluliselt vähenenud. Loodame, et kõigi osapooltega koostöös saadakse aru ja suudetakse murda see trend taas positiivseks," lisas Nõgene.

AS Tallink Grupp ja Rauma Marine Constructions (RMC) allkirjastasid eile õhtul ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt kavatseb Tallink tellida uue reisilaeva Tallinn-Helsingi liinil kiirlaeva teenuse pakkumiseks. Projekti eeldatavaks maksumuseks kujuneb umbes 250 miljonit eurot ning uus laev ehitatakse Soomes, Rauma laevatehases. Uus laev peaks valmima 2021. aasta lõpuks. Projekti maht laevatehase jaoks on umbes 1500 inimtööaastat.