Tallinki kasum hüppas teises kvartalis lakke

Tallinki puhaskasum kasvas teises kvartalis aastaga 83,2% 18 miljoni euroni. Ärikasum kerkis samal ajal kolmandiku 49 miljonini.

Häid tulemusi seletab Tallink mitmeti. Esiteks vahetasid detsembris mitmed laevad opereeritavat liini, mistõttu kasvasid veomahud. Samuti sattus tänavu lihavõttepühade reisihooaeg teise kvartali algusesse, eelmisel majandusaastal olid pühad esimeses kvartalis.

Mullu samal ajal sõitis Tallinkil Tallinna-Helsingi kruiisiliinil kaks laeva, tänavu aga vaid üks. Sellest hoolimata kasvas käive 3 protsenti. Põhjus on selles, et see üks laev on hiiglaslik Megastar, mis mahutab 40% rohkem reisijaid ja poole rohkem autosid.

Tallinki käive kasvas kuus protsenti, 259,9 miljonile eurole.

Swedbanki analüütikud ootasid Tallinkilt 260,1 miljoni eurose käibe juures 16,6 miljoni eurost puhaskasumit.

Tallinki aktsia reageeris tulemustele paigalseisuga 1,11 eurol.