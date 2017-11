Tallinki kasum kasvas rohkem kui reisijate arv

Tallinki kvartalikasum kasvas aastaga rohkem kui reisijate arv, teatas ettevõte börsile.

Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted vedasid kolmandas kvartalis mullusest kaks protsenti rohkem reisijaid.

Kokku liigutati 2,9 miljonit reisijat. Ettevõtte kolmanda kvartali auditeerimata käive kasvas 3,3% võrra 282,7 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas 11,7% võrra 47,8 miljoni euroni.

Kolmandas kvartalis kasvas kõikide põhitegevuse ärisegmentide müügitulu. Restoranide ja kaupluste müügitulu kasvas 3 miljoni euro võrra ja piletimüük 1,2 miljoni euro võrra, kasvu toetas 2% võrra suurenenud reisijate arv. Kolmanda kvartali kaubaveo müügitulu suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljoni euro võrra, müüki toetas kaubaveo mahu kasv kõikides geograafilistes segmentides.

Eesti – Soome vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6%. Müügitulu langus oli tingitud väiksemast reisijate arvust, mida mõjutasid liinide väiksem veomaht ja konkurentide poolt lisatud veomaht suvisel kõrghooajal. Vaatamata madalamale müügitulule paranes Eesti – Soome segmendi tulemus tänu optimaalsematele opereerimiskuludele Tallinna – Helsingi liinil kolme laevaga opereerimisest. Tallinna – Helsingi liinil alustas jaanuaris 2017 reisilaeva Star kõrval Tallink Shuttle’i teenuse opereerimist uus kiire reisilaev Megastar. Tallinna – Helsingi kruiisiliinil opereerib 2017. aastal üks reisilaev, 2016. aastal opereeris perioodil märts kuni august kruiisiliinil kaks reisilaeva.

Soome – Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4%. Müügitulu kasvu toetas 1,8% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv suurenes kolmandas kvartalis 13,7% võrra. Segmendi kolmanda kvartali tulemus paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9 miljoni euro võrra ja oli 17,9 miljonit eurot.

Eesti – Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,6%. Müügitulu kasvu toetas 8,1% võrra suurem teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv suurenes kolmandas kvartalis 2,9% võrra. Segmendi kolmanda kvartali tulemus paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,9% võrra ja oli 7,8 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66,4% ja transporditud kaubaveoühikute arv suurenes 120%. Segmendi kolmanda kvartali tulemus paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,2% võrra ja oli 4,4 miljonit eurot. Alates 2016. aasta detsembrist opereerib liinil kaks laeva, eelmise aasta kolmandas kvartalis oli liinil üks laev.

„Antud tulemused on Tallink Grupi jaoks positiivsed, eriti praegustes tihedates konkurentsitingimustes. Selle aasta tulemusi on mõjutanud mitmed asjaolud. Näiteks uue veeldatud maagaasil töötava laeva Megastar liinile tulek Tallinn-Helsingi liinil, viie reisilaeva korralised hooldustööd esimeses kvartalis, veomahu võimekuse kasv mitmel Tallink Grupi opereeritud liinil peale laevade liinivahetust 2016. aasta detsembris ning konkurentsi tihenemine Tallinn-Helsingi liinil, mis on omakorda avaldanud mõju piletihindadele,” kommenteeris tulemusi AS Tallink Grupi finantsdirektor Veiko Haavapuu.

„Tihedast konkurentsist hoolimata on Tallink Grupi reisijate koguarv pidevalt kasvanud ning eriti jõudsalt on kasvanud kontserni kaubavedu kõigis geograafilistes segmentides. Ootuspäraselt ning eelnevate aastatega sarnaselt on käesoleva aasta suurimad käibe ja kasuminumbrid teenitud kolmandas kvartalis, mis on ühtlasi suvine turismi kõrghooaeg. 2017. aasta kolmas kvartal on aga meie jaoks olnud eriti positiivne, kuna kolmanda kvartali reisijate koguarv kasvas eelmise aastaga võrreldes 2% võrra ja saavutasime juulikuus uue reisijate arvu rekordi, mis mõjutas positiivselt kolmanda kvartali finantstulemusi,” lausus Haavapuu.