Tallinki nõukogu liige hakkas aktiivselt aktsiaid ostma

Novembri teises pooles ostis Ninnas eraisikuna veidi enam kui 100 000 euro eest Tallinki aktsiaid. Ettevõtte Tekali alt on Ninnas viimastel nädalatel ostnud samuti natuke üle 100 000 euro eest aktsiaid.

Tehingutest rääkides jäi Ninnas napisõnaliseks. „Mõtlesin, et see on hea investeering. Tallink areneb ja kasvab... miks mitte," ütles ta ja lisas, et tema arvates on Tallinki aktsia alahinnatud ja praegu on hea aeg osta.

Küsimusele, miks just nüüd hakkas ta järjest aktsiaid kokku ostma, vastas Ninnas: „Eks ma siin mõtlesin. Võib-olla tekkisid võimalused. Et aktsiaid osta peab ka raha olema. Rohkem ma ei saa selle kohta midagi öelda."

21. novembril ostis Ninnas 75 000 aktsiat kaalutud keskmise hinnaga 1,0358 eurot, päev hiljem 19 622 aktsiat keskmise hinnaga 1,0601 eurot. Kokku pidi Ninnas omandatud aktsiate eest välja käima veidi üle 98 000 euro.

23. novembril ostis Ninnasele kuuluv ettevõte OÜ Tekali 15 000 aktsiat keskmise hinnaga 1,055 eurot. Tehingu koguväärtus oli umbes 15 800 eurot.

27. novembril omandas Tekali 49 000 aktsiat keskmise hinnaga 1,07 eurot, tehingu koguväärtus oli umbes 52 000 eurot. Samal päeval ostis Ninnas 5378 aktsiat keskmise hinnaga 1,07 eurot, mis tähendas, et ta pidi välja käima umbes 5700 eurot.

Neljapäeval, 6. detsembril omandas Tekali 36 000 aktsiat keskmise hinnaga 1,05 eurot. Tehingu koguväärtus oli üle 37 000 euro.