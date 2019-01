Tallinki suuromanik Enn Pant: iga inimene peaks tööd tegema. See, et saad töötu abiraha sama palju kui teised saavad palka, ei peaks kõige õigem olema

„On vaja inimest, kes inimestega räägiks, saaks inimestest aru, inimestega suhtleks, lausus Pant, lisades, et igas firmas on aktsia hinna ja kasumi asemel kõige olulisemad inimlikud väärtused.

„See, kuidas töötajad on rahul oma töötingimustega, kuidas ülemused neisse suhtuvad, kuidas kliendid on rahul, kuidas neid teenindatakse – need on väga tähtsad asjad. Selle järel tuleb kasum,“ rääkis Pant.

Ta märkis, et Eestis tehakse küll ka palju lollusi, aga suures pildis näeme välja täitsa normaalsed: „Ma ei näe, et Eestis midagi väga halvasti oleks, pigem on meil siiamaani läinud kõik päris hästi,“ lausus ta.

Soome kohta märkis Pant, et seal läks riigisotsialism üksvahe liiga kaugele, kuid nüüd on nad muutumas. „Arvan, et iga inimene peaks tööd tegema. See, et saad töötu abiraha sama palju kui teised saavad palka, ei peaks kõige õigem olema,“ ütles ta.