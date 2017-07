Tallinki teade oli väikeaktsionäridele meeltmööda

Tallink Grupi väikeaktsionärid Charlie Viikberg ja Toomas Kivimägi on Tallink Grupi eilse börsiteate suhtes positiivselt meelestatud, kirjutas Äripäev.

Tallink Grupi täna avaldatud teade "strateegiliste võimaluste leidmise protsessi" algatamise kohta võib endise börsimaakleri Charlie Viikbergi sõnul tähendada kõike, "alates enamusaktsiate müügist kuni osade suuremate aktsionäride osaluste müügini".

Riigikogu liige Toomas Kivimägi peab uudist väga oluliseks ning leiab, et see selgitab ka viimase kuu suuremat kauplemisaktiivust ja kiiret hinnatõusu. "Üllatav oli juba see, et Tallinki ex-dividend päeval kaubeldi aktsiaga kohati samal hinnatasemel, mis eelmisel päeval," lisas Kivimägi. Tema spekulatsioon on, et börsiteade on seotud kahe suurima aktsionäri (Infortar ja Baltic Cruises Holding) sooviga oma aktsiapakist vabaneda.

