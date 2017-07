Tallinki uuest laevast kujunes tõeline reisijamagnet

Jaanuari lõpus Tallinn-Helsingi liinile tulnud Megastar on tõusnud kõige suurema reisijate arvuga laevaks Läänemerel - poole aasta vältel on Megastariga reisinud ligi 1,1 miljonit inimest, mis on keskmiselt 6000 inimest päevas.



"Pool aastat tagasi lubasime, et Megastar avab kiirlaevade uue ajastu. Kui me vaatame reisijate huvi ja neilt saadud vastukaja, meeskonna panust laeva igapäevasel haldamisel, pardal pakutavate teenuste ja toodete valikut ning laeva tehnoloogiat ja saavutatud tehnilisi tulemusi, siis uus ajastu Tallinn-Helsingi liinil on alanud," märkis Tallink Grupp müügi- ja turundusdirektor Margus Hunt.

"Täielikult on end õigustanud ka uudne kahetasandiline autoteki laadimine, mis võimaldab reisijate sõidukeid ja kaubaautosid laadida ja lossida eraldi. See omakorda on lühendanud seisuaega ja viinud laevast tingitud hilinemised miinimumini," sõnas Hunt.

Megastar on teise Helsingi liinil sõitva kiirlaevaga Star võrreldes kolmandiku võrra võimsam ja mahutab kokku 2800 reisijat, kuid tema jalajälg keskkonnale on sama või isegi väiksem. Sõites ei erita laev heitgaasides enam vääveloksiide ega tahmaosakesi ning ka lämmastikoksiidide ning süsinikdioksiidi tase on vähenenud.

Megastari maksumus ulatus 230 miljoni euroni, mis on viimastel aastatel üks suuremaid investeeringuid Eesti erasektoris. Megastari ehitusprotsess algas 4. augustil 2015. aastal, kiilupanek leidis aset eelmise aasta 9. veebruaril, ristimistseremoonia juulis, esimesed proovisõidud mullu detsembris ning avareis Tallinnast-Helsingisse 29. jaanuaril. Laeva ristiema on Soome Vabariigi endine president Tarja Halonen.

Megastar on 212 meetrit pikk ja mahutab 2800 reisijat ehk on sama lai ja mahukas kui Tallinki üks suurimaid kruiisilaevu Baltic Queen. Kütusena kasutab Megastar peamiselt veeldatud maagaasi (LNG), kuid on võimeline liikuma ka diiselkütusega. Laev sõidab kiirusel 27 sõlme.