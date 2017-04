Tallinki uus laev mõjutas väga oluliselt üht Eesti majandusnäitajat

Eesti on väike riik ja seda näitab eriti selgelt see, et vähegi suuremad tehingud annavad kohe majandusnäitajates oluliselt tunda. Võtame kasvõi selle, et kinnisvaraturule jätab olulise jälje mõne kalli ja suure objekti müügitehingute vormistamine. 2017. aasta alguses mõjutas meie impordinumbrit märkimisväärselt Tallinki tehing.

2017. aasta esimese kahe kuuga kasvas meie eksport aasta varasema ajaga 10,2 ning import lausa 19,4%. Viimase näitaja taga on aga justnimelt Tallinki Megastari tehing, mis moodustas jaanuarikuu impordist lausa 20% Kui see efekt välja võtta, siis oleks impordi kasv kahe kuu peale kokku olnud 6,7%.