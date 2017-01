Täna anti Meyer Turku laevatehase poolt Tallinkile üle maagaasil sõitev kiire reisilaev Megastar, mis alustab Tallinn-Helsingi liinil sõitu 29. jaanuaril.

AS-i Tallink Grupp juhatuse esimehe Janek Stalmeistri sõnul maksis laev 230 miljonit eurot. “Megastar ja Tallink Shuttle on piirkonna kaasaegseim mereühendus. Oleme Meyer Turku laevatehasele väga tänulikud suurepärase laeva ehitamise eest, mis kindlasti meeldib ka meie reisijatele," lisas ta.

Megastaril on kolm traditsioonilist teenuseklassi: Star klass, eraldi salongiga Comfort klass ja eksklusiivse salongiga Äriklass, lisaks saab laeval olema ka eraldi istumissalong. Megastaril on seitse erinevat restorani ja kohvikut ning baarid ja pubid. Traveller Superstore on Läänemere suurim kaubanduskeskus kokku 2800 ruutmeetri kaubanduspinnaga läbi kahe teki. Laeval asub ka lasteala.

Megastar Tallink Grupp

Reisilaeva esitletakse avalikkusele 27. Jaanuaril Tallinnas.

Reisilaev on 212 meetrit pikk ning võtab korraga peale kuni 2800 reisijat. Kuigi Megastar hakkab sõitma veeldatud maagaasiga, on see võimeline sõitma ka diiselkütusega. Maagaasiga sõites on laeva keskkonnasõbralikkus märgatavam, sest aluse väävli-, lämmastiku ning süsinikühendite sisaldus väljaheitegaasides väheneb oluliselt.

Alus on ehitatud spetsiaalselt Tallinna-Helsingi laevaliini jaoks ning järgib kõiki praeguseid ning tulevasi nõudeid heitgaaside seirealadele, mille hulka kuulub ka Läänemeri. Megastar on Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud.