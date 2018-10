Tallinkilt on oodata dividendisadu

“Tallink soovib olla oma aktsionäridele hea investeering ning tehtud otsused kinnitavad meie sõnu,” kommenteeris Tallinki juht Paavo Nõgene uudiseid.

Ta kinnitas, et Tallink plaanib edasi areneda ning erinevaid ettevalmistusi on töös mitu. Järgmistest otsustest kuuleb Nõgene sõnul aga siis, kui otsused on tehtud.

Uudis ei jätnud investoreid külmaks.

Allikas: Äripäev