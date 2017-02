Tallinn ja Helsingi otsivad koos lahendusi ummikute ja saaste vastu

Sadamast saabuv veoautode voog tõmbab Tallinna südalinna liikluse umbe, sama probleem on ka Helsingis. Foto: Karli Saul

Teineteisest vaid 80 kilomeetri kaugusel asuvad Tallinn ja Helsingi on väga erinevad linnad. Eriti hakkab see silma pakutavate teenuste poolest. Kuid mõlemal pool on peavaluks laevadelt tulev autodevoog. Kaks linna on lõpuks leidnud ühise keele ja loodavad peamisi pudelikaelu likvideerima hakata.