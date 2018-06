Tallinn jääb väikseks? Eestlased ostavad massiliselt kokku Soome kinnisvara

Kauppalehti kirjutab, et viimastel aastatel on hüppelistelt tõusnud Soomes kinnisvara ostnud eestlaste arv.

Eelmisel aastal tõusis eestlaste soetatud kinnisvaraobjektide arv Soomes 21 protsenti, ulatudes 328 objektini. Kusjuures kokku registreeriti Soomes mullu välismaalaste nimele 764 kinnisvaratehingut.

Samal ajal on näha, et Vene elanike kinnisvaraostud on Soomes vähenenud. Eelmisel aastal ostsid venelased naaberriigis 173 kinnisvaraobjekti, mida on kolm objekti vähem kui aasta varem. Suurim langus toimus 2015. aastal, mil Soome kinnisvara soetamine langes venelaste seas 45 protsenti.

Lisaks eestlastele tundsid eelmisel aastal Soome kinnisvara vastu suurt huvi rootslased ja sakslased. Rootslased ostsid mullu 133 kinnisvaraobjekti, sakslased 55 objekti. Hiinlastega tehti 40 kinnisvaratehingut.