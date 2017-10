Tallinn peatas ajaloolise hoone ebaseadusliku lammutamise

Foto on illustratiivne.

Tallinna linnaplaneerimise amet on peatanud miljööväärtuslikul alal Raua tänaval asuva maja lammutustööd, kuna projekt hoone mahavõtmist ette ei näinud,kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Ameti ettekirjutuses seisab, et vastavalt ekspertiisile oleks võimalik hoonet olnud rekonstrueerida - kahjustused on lokaalse iseloomuga ja nende ulatus ei ole suur ning konstruktsioonide üldine stabiilsus ja kandevõime on heas seisukorras.

Ehitaja täpsustas kohapeal, et planeeritud on säilitada vaid hoone lääneküljel asuv sein koos postidega, mis sisuliselt tähendaks praktiliselt terve hoone lammutamist. Hoone lammutamiseks puudub ehitusluba ja kinnitatud projekt ning tegemist on ehitusseadustiku rikkumisega, seisab ettekirjutuses.