Tallinna börsi juht Olympicu müügist: loomulikult on kahju, kui investoritele meeldinud aktsia börsilt ära viiakse, aga see on äri osa

Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esimees Kaarel Ots ütles, et Olympicu müük näitab, et Eesti turg on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja ühe-kahe suurettevõtte lahkumine paneb väiksel turul võnke sisse nii käivetesse kui turuväärtustesse, aga see ongi meie reaalsus.

"Loomulikult on kahju, kui investoritele meeldinud aktsia börsilt ära viiakse. Teisalt on see elu ja äri osa," kommenteeris Ots. "Ettevõtteid müüakse ja ostetakse koguaeg, aga nad pole kõik börsiettevõtted ehk nii nähtavad. Olympic seda kahtlemata on."

Otsest asendust Olympicule tulevikus ei terenda, kuid Ots tuletas meelde, et lähiminevikus tuli börsile Eften Kinnisvarafond, veidi varem LHV ja alternatiivturule lisandub väike ja keskmise suurusega ettevõtteid ning Tallinna Sadama IPO-t valmistatakse ette. "Olympicu asutajad Armin Karu ja Jaan Korpusov on realiseerinud oma elutöö väga edukalt. Nad on teinud eduka tehingu ja eks uus omanik otsustab ise, kas ta soovib ettevõtet Tallinna börsil hoida," ütles ta.

Kui Tallinkilt peaks tulema sama otsus, siis ei saaks ka seda Otsa sõnul vaadata negatiivses võtmes. "Ju siis on raha hulk, mis otsib turul investeerimisvõimalusi nii suur," ütles ta.

Olympicu tehing iseloomustab Otsa sõnul väga hästi meie ettevõtluskliimat. "Meie ettevõtted on enamasti väikse ja keskmise suurusega. Kümme aastat tagasi oli börsil Hansapank, kes oli konkurentsitult suurim ettevõtte, siis Eesti Telekom. Need olid suuruselt kõige vägevamad. Kui vaatame nüüd meie väikest turgu, siis on selge, et ühe-kahe suurettevõtte lahkumine paneb võnke sisse nii käivetesse kui turuväärtustesse, aga see ongi meie reaalsus. Paljud meie ettevõtted on müüdud välisettevõtetele ja meie turgu iseloomustav faktor on väikse ja keskmise suurusega ettevõtted."

See on ka põhjus, miks Otsa sõnul üritatakse alternatiivturgu First North ettevõtetele tutvustada. "Suured ettevõtted on nähtavad ja tuntud, aga palju neid üldse on? Meie kondikava on ikka keskmine ettevõte," ütles ta.

Lisaks riigifirmadele on Otsa sõnul päris palju väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes valmistavad ette alternatiivturule tulekut. "Nad ei ole küll mahult võrreldavad Olympicuga, aga nad iseloomustavadki meie turgu ja võib-olla kümne või kahekümne aasta pärast kasvavad nad samasse mahtu," ütles ta.

Olympic Entertainment Group teatas täna börsile, et ettevõtte kaks suuraktsionäri müüvad kõik oma aktsiad Odyssey Europe AS-ile. Ülevõtupakkumine tehakse ühtlasi ka kõigile väikeinvestoritele ja Olympic viiakse börsilt minema. Aktsiate ostuhind on 1,9 eurot ühe aktsia kohta.