Tallinna börsil oli hea aasta

Tallinna börsil oli 2017. aasta hea aasta, kus börsiindeks tõusis 15,8 protsenti.

Dividenditulu ja muid kapitaliväljamakseid mitte arvestdes pilt roosiline polnud. Vähemalt aasta aega börsil ja alternatiivturul olnud ettevõtetest üheksa aktsiad langesid ja kaheksa omad tõusid.

Suurim börsirakett oli Harju Elektri aktsia, mis tõusis aastaga 76,7 protsenti. Sellele ettevõttele oli aasta sündmusterohke. India kompanii tegi jaanuaris Soome ettevõtte PKC aktsiatele ülevõtmispakkumise, mis oli pikki aastaid olnud Harju Elektri suurinvesteeringuks. Selle tulemusel sai Harju Elekter umbes 25 miljonit eurot. Harju Elekter oli varemgi otsinud laienemisvõimalusi ning ostetud ettevõtete varal kasvasid käibed. Detsembris teatas Harju Elekter, et ostab Sebeb AB ja tehnilisi hooneid tootva Gyretek AB aktsiad, millede eest maksab Keila ettevõte 3,6 miljonit eurot.

Teise koha sai PRFoods 63,2 protsendise tõusuga. Augusti algul teatas ettevõte, et ostab Suurbritannias kaks ettevõtet. Selle sammuga sai PRFoods ligipääsu headele turgudele, kus kalatooteid müüakse kallimalt kui senistel turgudel. Sisuliselt muutub PRFoods luksuskalatoodete müüjaks.

Kolmas koht läks Tallinna börsi suurimale ettevõttele Tallinkile 36,9 protsendise aktsiatõusu näol. Juuli teises poles sai Tallink hakkama börsi ajaloo segaseima sisuga börsiteatega, kus vihjati, et omanikeringis võivad toimuda või siis mitte muutused. Algas Tallinki aktsiaralli.

Napilt vähem ehk 35,4 protsenti tõusis Skano aktsia. Arco Vara aktsia kallines 22,6 protsenti, Tallinna Kaubamaja 11,8 protsenti ja LHV Group 6,8 protsenti. Tõusjate nimekirja lõpetab 1,7 protsendise edenemisega Olympic EG aktsia.

Valusaima kukkumise tegi Tallinna Vee aktsia, mis kukkus 26,1 protsenti. Ettevõte on juba pikki aastaid vedanud kohtutes konkurentsiametiga vägikaigast. Ühes vaidluses selgus tõsiasi, et konkurentsiamet määrab vee hinna, mis oli Tallinna Veele suur kaotus. Väike kaotus tuli ringkonnakohtust juba jaanauris, kuid see ei morjendanud aktsionäre. Justkui välk selgest taevast mõjus Tallinna Vee aktsionäridele 12. detsembril riigikohtust tulnud kohtuotsus, millega Tallinna Vesi sai suure kaotuse. Aktsia läks vabalangusesse. Teises kohtuasjas võib oodata lõpptulemust 2018. aastal.

Baltika aktsia laskus 9,9 protsenti, Nordecon 7,5 protsenti, Pro Kapital 7,1 protsenti, Trigon PD 7,1 protsenti, Ekspress Grupp 5,3 protsenti, Silvano FG 2,7 protsenti, Merko Ehitus 2,7 protsenti ja Linda Nektar 0,8 protsenti.

2017. aastal oli Tallinna börsiindeksi tõus Baltimaade väikseim. Eesti 15,8 protsendise tõusu vastu oli Leedul välja panna 17,2 protsendine edenemine ja Lätil 35,9 protsendine hüpe.