Tallinna börsil on olukord suhteliselt rahulik

Tallinki aktsia taandus ühe protsendi, Tallinna Sadama oma 2,4 protsenti. Kõvasti üle fooni on kukkunud Harju Elektri aktsia, mis näitas eilse börsipäeva sulgemistasemega võrreldes üheksa protsendist tagasilööki.

Kokku on Balti börside käive on ligi 600 000 eurot, tehinguid on sooritatud 401.

Euroopa aktsiaturud langesid täna 20-kuu madalamale tasemel, kirjutab Reuters, kelle sõnul vallandas börsikukkumise USA võlaintressi tõus. Euroopas on kõik börsisektorid punased.

Euroopa lai aktsiaindeks Stoxx 600 langes täna 1,4 protsenti ja see liigub madalaimal tasemel alates läinud aasta jaanuarist.