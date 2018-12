Tallinna börsil tiksub kehv aasta

Aasta algusest on aktsiaturg Eestis ja Lätis langenud 3,4% ning Leedus 2,4%, olukorda pole päästnud ka dividendid.

Kui vaadata üksnes aktsiate hinna muutusi, siis on olukord väga kole. 16 ettevõtte aktsiast üheksa emitendi tulemus oli kuni 6. detsembrini vähemalt 10% kukkumine. Tõusnud on ainult kahe aktsia hind. Skano aktsia on kukkunud 47,7%, Baltika aktsia 34,5%, Arco Vara aktsia 25,7% ja Nordeconi oma 24,8%. Alternatiivnimekirjas oleva Linda Nektari aktsia on kaotanud aasta algusest koguni 26,2%.

Kiita pole ka ettevõtete üheksa kuu majandustulemused üldse, ehkki majandus on kiiresti kasvanud. Müüa on enamik ettevõtteid suutnud rohkem, kuid kasum on vähenenud. Suurim aastane käibekasv on olnud tsüklilises valdkonnas Merko Ehitusel (kasv 39%). Arco Vara, Baltika, Nordecon, Silvano FG, Tallink ja Skano ei ole suutnud käivet suurendada.