Täna anti Tallinnas teater Estonia Talveaias Tallinna Direktorite Klubi poolt 2013. aastal uue põlvkonna Eesti tippjuhtide tunnustamiseks loodud preemia „aasta noor juht“ üleandmine. Preemia sai Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste 32-aastane juht Margus Nõlvak.

"Tiitliga „aasta noor juht“ tahame rõhutada hea juhtimiskultuuri tähtsust meie ühiskonnas ja olulist rolli majanduses, mistõttu soovime välja tuua ja tunnustada noori juhtimiseeskujusid,“ ütles Tallinna Direktorite Klubi president Rait Hiiepuu.

Hiiepuu täiendas, et 2016. aasta noore juhi preemia laureaadi Margus Nõlvaku käe all on tema poolt juhitud ettevõtte teinud suure arenguhüppe, mis veelgi olulisem, areng on olnud stabiilselt kasvav – selliseid ettevõtteid, kes näitavad viimase kolme aasta jooksul enam kui 50%-list kasvu, on Eestis alla 1%.

„Ta on suutnud enda ümber luua tugeva meeskonna ja tõestanud, et on inspireeriv liider,“ täiendas Rait Hiiepuu.

Margus Nõlvak töötab Mainor Grupis alates aastast 2010, juhtides keskkonnaettevõtet Doranova Baltic, alates 2014. aastast on Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste juhatuse esimees. Margus on ühtlasi Ülemiste City kaasarendaja Technopolis Ülemiste AS nõukogu liige.

Arendatav Ülemiste City on saanud Baltikumi suurimaks ärilinnakuks. Möödunud aasta lõpus tunnustas ajaleht Äripäev Mainor Ülemiste Gasellettevõtte tiitliga, sest Mainor Ülemiste on viimasel kolmel aastal on kasvatanud käivet ja kasumist enam kui 50%.

2015. aastal sisenes Mainor Ülemiste AS võlakirjaturule. Emissioon võeti kauplemisele Nasdaq Balti alternatiivturul First North.

Aga ühe olulisema ülesandena on Margus Nõlvak ja tema meeskond edasi viinud unistust Ülemiste Cityst kui Baltikumi suurimast ärilinnakust, kaitsvast, targast ja loovast keskkonnast enam 8000-le maailma parimale oma ala spetsialistidele ca 50 erinevast rahvusest. Novembris 2016 avas Mainor Ülemiste esimese etapi Eesti suurimast büroohoonest: Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Julius Öpiku järgi nimetatud hoone esimese bürootorni kolmeteistkümnel korrusel on kokku 15 000 ruutmeetrit renditavat pinda. Hiljuti sõlmis Mainor Ülemiste lepingu MyFitness spordiklubiga, 2017. aasta esimeses pooles avavad Ülemiste Citys uksed spordiklubi koos ujulaga, Põhjamaade köögi maitseelamusi pakkuv gurmeerestoran Juur ja kaasarendaja Technopolise rajatav Selver. Projekteerimisel on uus kaasaegne koolimaja, lasteaed ning üle 60 külaliskorteri, mis on mõeldud eelkõige linnakus töötavatele välisspetsialistidele.

Lisaks tööalasele tegevusele on Margus Nõlvak aktiivne ka ühiskondlikult, osaledes koduvalla elu edendamisel ning panustades Eesti ühe edukaima käsipalliklubi HC Kehra juhatuses Eesti käsipallijärelkasvule. Samas käsipallis on ta mänginud enam kui 20 aastat.

„Aitäh märkamise ja tunnustuse eest, kuid äris ei juhtu suured asjad kunagi ühe inimese tõttu. Need sünnivad vaid tänu meeskondadele. Hea meeskonna tunneb ära sellest, et inimestest saavad läbi töö ka sinu sõbrad. Seda tulemust on raske saavutada ja veelgi raskem sõnadesse panna, aga kui see tekib, saavad sellest kõik aru. Ja ma tunnen, et me Mainor Ülemistes me oleme selle saavutanud, mistõttu ei tundu hullud ideed sugugi võimatud, vastupidi, need panevad meil silmad särama,“ ütles Margus Nõlvak tunnustust vastu võttes.

Tallinna Direktorite Klubi preemiat „aasta noor juht“ on varasemalt välja andnud kolmel korral. Preemia kandidaadiks võib esitada kuni 40 aastast tippjuhti, kes juhib edukalt Tallinnas või Harjumaal tegutsevat ettevõtet. Preemia on mitterahaline ja teenib eesmärki tunnustada noore juhi rolli ühiskonnas.