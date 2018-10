Tallinna-Helsingi suunale tellitakse uus Megastari suurune kiirlaev

AS Tallink Grupp ja Rauma Marine Constructions (RMC) allkirjastasid eile õhtul ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt kavatseb Tallink tellida uue reisilaeva Tallinn-Helsingi liinil kiirlaeva teenuse pakkumiseks. Projekti eeldatavaks maksumuseks kujuneb umbes 250 miljonit eurot ning uus laev ehitatakse Soomes, Rauma laevatehases. Uus laev peaks valmima 2021. aasta lõpuks. Projekti maht laevatehase jaoks on umbes 1500 inimtööaastat.

Uuel laeval on kahekütuselised mootorid, laev kasutab peamise kütusena veeldatud maagaasi (LNG) ning mahutab 2800 reisijat. Laev hakkab opereerima Tallinn-Helsingi liinil, arendades oluliselt edasi tähtsat ühendust kahe pealinna vahel. Uue laeva ehitamisel kasutatakse viimase aja tipptehnoloogiaid ning kõige uuenduslikemaid lahendusi ning Tallink Grupi eesmärgiks on ehitada Läänemere kõige energiatõhusam ja keskkonnasõbralikum laev.

“Tallink Grupp on Tallinna ja Helsingi vahelise laevaliikluse arengusse aastakümneid nii energiat kui ressursse panustanud. Shuttle teenuse loomisega üle kümne aasta tagasi oleme me kahe pealinna vahele ehitanud püsiva ühenduse, pakkudes aastaringselt mitmeid väljumisi iga päev ning tuues seeläbi pealinnad üksteisele lähemale. Selle ühenduse ning meie pakutava teenuse pidev edasi arendamine on meie järgmine eesmärk. Megastar oli meie jaoks sellel teekonnal suur samm edasi ning uus laev on kindlasti järgmine sama oluline saavutus,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Meil on väga hea meel, et saame selle projekti ellu viia koostöös Soome laevatehasega, pakkudes väärtuslikke töötunde ja koostöövõimalusi mitmetele Eesti ja Soome ettevõtetele ja tarnijatele. Tallink on ettevõte, mis pidevalt areneb ning meie otsused on selle tõestuseks. Kindlasti on meil ettevõtte kasvades ja teenuste täienedes tulevikus veel uudiseid, mida jagada,“ lisas Nõgene.