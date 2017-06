Tallinna-Helsingi tunneli tuntud eestvedaja: Eesti asub maailma nabas

Ei Tallinna-Helsingi tunnel või selle rajamiseks vajaliku 15 miljardi euro Hiina investoritelt välja rääkimine pole tunneli ehitust eest vedava, hittmängu Angry Birds turundusnägu Peter Vesterbacka sõnul midagi ületamatut, kirjutab Äripäev.

Seda põhjusel, et Eesti ja Soome asuvad Euroopa ja Aasia suhtes keskpaigas, mida ümbritseb viis miljardit inimest. Kaht linna ühendav tunnel on seetõttu Vesterbacka sõnul hiinlastele eriti atraktiivne. "Tunnel on üks tükk suuremast visioonist. See teeb kahest linnast ühe ja võimaldab teha koos seda, mida täna tehakse lahe eri kallastel oma moel."

