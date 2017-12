Tallinna-Helsingi ühislinna sünd on lähemal kui kunagi varem

Alles hiljuti tundus Tallinna-Helsingi tunneli idee ulmelisena. Huvi oli kesine, eriti Soomes. Aga Baltimaade jõulised manöövrid Rail Balticuga on soomlased meelt muutma pannud. Nüüd on näha, et huvi on hakanud tundma nii Soome kui ka Eesti äri raskekahurvägi.

„Põhjus, miks Soome on viimasel ajal nii hoogsalt tunneli teemaga tegelema hakanud, peitub Rail Balticus. Kuni see tundus helesinise unistusena, ei huvitanud soomlasi eriti ka tunnel. Nüüd on Soome avastanud, et pärast Rail Balticu valmimist jäävad nad Kesk-Euroopa mõttes justkui saareks.”