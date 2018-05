Tallinna idufirmade klubi sai pea 2 miljoni euro suuruse investeeringu

Tallinna idufirmade klubi Lift99 kaasas 2,3 miljonit dollarit ehk pea 2 miljonit eurot investorite grupilt, kelle eesotsas hetkel Tallinna väisav Jaapani miljardär Taizo Son. Lift99 on põhimõtteliselt idufirmadega tegelevaid inimesi koondav klubi. Rahaga kavatsevad nad püsti panna platvormi, kus see seltskond saaks kogemusi vahetada.

"Meie meelest on Lift99 tegemistel tohutu mõju Kesk-Ida-Euroopa idufirmade kogukonnale," märkis Son.

Lift99 juhi Ragnar Sassi meelest on praegu probleem selles, et piirkonna idufirmade kogukond on liiga killustunud.

Investeerivad veel näiteks Skype üks asutajatest Ahti Heinla, Passion Capital, Stefan Glaenzer, United Angels, Agrello ja Adam Omar Shanti.

Juunis peaks loodav platvorm testimiseks välja tulema.

Lift99 taga on ettevõte Yoisho OÜ (22. veebruarini kandis firma nime Lift99 OÜ). Ettevõte tegutseb alates 2016. aastast, põhitegevusalaks on majandusaasta aruande kohaselt koostöötamise ja ürituste keskuse LIFT99 haldamine. 2016. aasta lõpetati 466 000 euro suuruse kasumiga.