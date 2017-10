Tallinna Kaubamaja grupi e-kaubanduse müük kahekordistus

Tallinna Kaubamaja Grupi üheksa kuu müügitulu ulatus 476,2 miljoni euroni, kasvades aasta varasemaga võrreldes 9,4%.

Kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 160,9 miljonit eurot, see on eelmise aasta tulemusest 8,6% rohkem. Grupi üheksa kuu maksueelne kasum oli 24,3 miljonit eurot, mis on 5,6% enam kui aasta tagasi, maksueelne kasum oli 9,5 miljonit eurot, mis on aastataguse ajaga võrreldes 1,5% suurem.

„Kolmas kvartal tõi kaasa edasimineku ühes meie olulises projektis, nii jõudis septembris lõpule Tallinna Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistlus,“ rääkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. „Laekus 15 võistlustööd, see on rõõmustavalt palju. Kaubamaja arendus on kahtlemata grupi üks olulisemaid lähiaastate projekte ja töötame selle nimel, et leida parim võimalik Tallinna linnaruumi sobiv lahendus,“ lisas Puusepp.

„Silmapaistvatest tulemustest saab rääkida grupi e-kaubanduse valdkonnas, kus kolmanda kvartali müügikasv nii e-Selveris kui ka Kaubamaja e-poes on kahekordistunud. Samuti tegeleme jõudsalt SelveEkspressi teenuse laiendamisega olemasolevates ja alles avatavates Selverites,“ nentis Puusepp. „Märkimisväärselt on kasvanud grupi autokaubanduse segment, see räägib uute autode jätkuvast populaarsusest nii Eestis kui Baltikumis,“ lisas Puusepp.

Tulevikuplaanidest rääkides peab Puusepp oluliseks jätkuvat klientide lojaalsuse ning turuliidri positsiooni hoidmist. Partnerkaardi omanikke oli kolmanda kvartali lõpuks üle 642 tuhande. Neljandas kvartalis on plaanis avada kaks uut Selverit, laiendada SelveEkspressi teenust ning arendada grupi e-poode. Novembri alguspoolel selgub Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistluse võitja. „Kõigist olulisematest arengusuundadest seoses uue Kaubamajaga teavitame kindlasti jooksvalt ka oma kliente ja aktsionäre,“ sõnas Puusepp.

Selveri supermarketite 2017. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 317,1 miljonit eurot, see on aasta varasemast perioodist 8,9% suurem. Selveri üheksa kuu konsolideeritud maksueelne kasum oli 11,2 miljonit eurot, see on 7,3% rohkem kui mullu samal perioodil. Selveritest tehti 2017. aasta esimese üheksa kuu vältel 28,2 miljonit ostu. Selveri kauplusteketti kuulub 50 kauplust, mille all on ligi 92,8 tuhat ruutmeetrit müügipinda.

Kaubamajade ärisegmendi 2017. aasta üheksa kuu müügitulu oli 71,4 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,8% suurem. Kaubamajade üheksa kuu maksueelne kasum oli 2,0 miljonit eurot, mis on aastatagusest tulemusest 16,5% rohkem.

Autokaubandussegmendi 2017. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 76,1 miljonit eurot. Müügitulu ületas eelmise aasta sama perioodi tulusid 20,2%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 25,6%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 3663 sõidukit, sellest III kvartalis 1230 sõidukit. Segmendi 2017. aasta üheksa kuu maksueelne kasum oli 3,4 miljonit eurot, mis on mullusest 11,6% rohkem.

Gruppi kuuluvate jalatsikaupluste üheksa kuu müügitulu oli 8,0 miljonit eurot, see vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,8%. 2017. aasta üheksa kuu kahjumiks kujunes 1,1 miljonit eurot, kahjum suurenes aastaga 37,3%.

Kinnisvarade ärisegmendi selle aasta üheksa kuu kontserniväline müügitulu oli 3,7 miljonit eurot, mis on 1,0% enam kui eelmise aasta samal perioodil. Üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,7 miljonit eurot, mis on aastatagusest perioodist 2,1% enam.