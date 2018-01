Tallinna Kaubamaja kasvatas tublisti kasumit

Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, võrreldes 2016. aasta tulemusega on see kasvanud 8,8% võrra. Grupi maksueelne kasum oli 36,5 miljonit eurot, mis on 2016. aasta tulemusest 17,8% suurem.

„2017. aastat iseloomustab klientide jätkuvalt suur lojaalsus meie ettevõtete vastu. Kõik grupi peamised tegevusvaldkonnad kasvatasid müügitulu oma turusegmendist kiiremini,“ rääkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. „Suurepäraste tulemustega tõusis esile autokaubanduse segment, mille müügitulu õnnestus kasvatada koguni 20%. Kahekordsetest müügikasvudest saab rääkida grupi e-kaubanduse segmendis, kus väga häid tulemusi teevad nii Selver kui ka Kaubamaja,“ lisas Puusepp.

„Üks suurim projekt oli 2017. aastal lõpule jõudnud, aastatepikkust eeltööd nõudnud Tallinna Kaubamaja uue müügimaja arhitektuurivõistlus, mille võitis võistlustöö nimega „City Break“,“ kõneles Raul Puusepp. Töö autorid on arhitektuuribüroodest DAGOpen OÜ ja BAKPAK ARCHITECTS S.L.P. „Aasta jooksul avati viis uut Selverit ning Hiiumaal alustasime rändkaupluse tööd,“ rääkis Puusepp.

2018. aasta plaanidest toob Puusepp välja liidripositsiooni hoidmise ning Tallinna Kaubamaja uue müügimaja projekti arengu. Tegeletakse ka autokaubanduse arendamisega. „Käesoleva aasta 1. jaanuarist alustas Viking Motors tööd volitatud Peugeot’ esindusena ning rajamisel on Peugeot brändile mõeldud autokeskus, mis valmib Haaberstis 2019. aasta alguses,“ tutvustas Puusepp plaane.

Lõpule on jõudmas mTasku arendusprotsess koostöös Teliaga, mis võimaldab teha mobiilimakseid. 2017. aasta lõpul oli Partnerkaardi omanikke üle 654 000, aastane kasv on 10%. Partneri panga- ja krediitkaarte oli eelmise aasta lõpuks väljastatud üle 28 000.

Selveri kasum kasvas

Selveri supermarketite 2017. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 433,1 miljonit eurot, see on 8,3% rohkem kui aasta varem. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 116,1 miljonit eurot, kasv aasta varasema perioodiga võrreldes on 6,6%. Selverite konsolideeritud maksueelne kasum oli kokku 16,8 miljonit eurot, see on aastaga kasvanud 2,1 miljoni euro võrra. Selveritest sooritati 2017. aastal 37,7 miljonit ostu. Selveri kaupluseketti kuulub 52 kauplust, mille all on 95 100 ruutmeetri jagu müügipinda.

Kaubamajade ärisegmendi 2017. aasta müügitulu oli 102,4 miljonit eurot, see on võrreldes aasta varasema perioodiga suurenenud 4,4%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 31,0 miljonit eurot, kasv aasta varasema perioodiga võrreldes on 3,6%. Kaubamajade maksueelne kasum ulatus 4,3 miljoni euroni, jäädes aastatagusele tulemusele alla 0,2%.

Tallinna Kaubamaja Grupi autokaubanduse segmendi mullune müügitulu oli 99,7 miljonit eurot, see on 20,7% suurem kui 2016. aastal, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 18,8%. Neljanda kvartali 23,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 22,2%. Kokku müüdi 2017. aasta jooksul 4706 uut sõidukit. Autokaubanduse 2017. aasta maksueelne kasum oli 3,9 miljonit eurot, see ületas 2016. aasta kasumit 6,8%.

Kontserni kuuluvate jalatsikaupluste 2017. aasta käive oli 11,1 miljonit eurot, aastaga on see vähenenud 13,7%. Neljandas kvartalis oli müügitulu 3,1 miljonit eurot, aasta varasema perioodiga võrreldes vähenes see 13,4%. 2017. aasta kahjumiks kujunes 3,1 miljonit eurot, mis ületab 2016. aasta kahjumit 2,2 miljoni euro võrra seoses firmaväärtuse allahindlusega 2,1 miljoni euro ulatuses.

Kinnisvarade ärisegmendi 2017. aasta grupiväline müügitulu oli 5,0 miljonit eurot, eelmise aastaga võrreldes suurenes see 1,4%. Neljandas kvartalis oli müügitulu 1,3 miljonit eurot, aasta varasema perioodiga võrreldes on see kasvanud 2,6%. Segmendi maksueelseks kasumiks kujunes mullu 14,5 miljonit eurot, mida on 5,4 miljoni euro võrra eelmisest aastast rohkem.