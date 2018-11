Tallinna Kaubamaja on imeline rahamasin

„Eesti esimese IPO tegi Tallinna Kaubamaja 1994. aastal, mil Tallinna börsi veel ei olnud,“ rääkis Kantšukov konverentsil Tark Raha.

Need, kes osalesid 1994. aastal kaks kuud toimunud märkimisperioodil, mil riik otsustas loovutada EVP-de eest 49 protsenti Tallinna Kaubamajast, on aga tänaseks oma raha mitmekümnekordistanud.

„Kes pani Tallinna Kaubamajasse 1000 euro väärtuses raha ning on ka saadud dividendid, mida Tallinna Kaubamaja on vahepeal korralikult maksnud, reinvesteerinud, on tänaseks teeninud 64 000 eurot,“ arvutas Kantšukov. Need, kes dividendi ei reinvesteerinud, on oma vara kasvatanud praeguseks veidi rohkem kui 30 000 eurole.

