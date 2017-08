Tallinna Kaubamaja sondeerib pinda järgmiseks suurtehinguks?

Keset suurt suve kulutavad Tallinna Kaubamaja Grupi juhid investeerimispankade uksi, on Ärilehele vihjatud. Kas Tallinna Kaubamaja kavatseb aktsiaid emiteerida, laenu võtta või võlakirju emiteerida, selleks et Kaubamaja ümberehitust rahastada? Või käiakse nõu küsimas, mida teha Läti kinnisvaraga? „Praegu meil midagi avaldamis- või kommenteerimisküpset ei ole,” jättis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp neile küsimustele vastamata. „Eks erinevaid teemasid on jooksvalt töös kogu aeg.”