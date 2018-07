Tallinna kesklinnas inimest tulistanud Taavi Sõnajalg on ärimees, kellele meeldivad võlad

Ettevõttele kuulub Kinnistu Viimsi vallas, Miiduranna külas. See on 2016. aastal seotatud 3791-ruutmeetrine krunt. Sellel on hoonestusõigus tähtajaga 99 aastat. Lisaks on objektil peal 540 000-eurone hüpoteek Estateguru tagatisagent OÜ kasuks.

Pro Agentuuri tütar- ja sidusettevõtted on Aidu Tuulepark OÜ ja Kindel Vara OÜ. Aidu Tuulepargist kuulub firmale 10%. 2016. aastal oli see 245 000 euroga miinuses, bilansimaht ooli aga 16,4 miljonit eurot. Aidu tuulapargi teemat vaagib praegu kohus. Selle keskmes on Sõnajalad, Lüganuse vald ja Ida-Viru maavanem. Mõni päev tagasi kirjutas arengutest ERRi uudisteportaal:

Tartu ringkonnakohus jättis nimelt eelmisel reedel muutmata Tartu halduskohtu määruse, millega otsustati jätkata menetlust vaidluses Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle.

Halduskohus leidis selle aasta aprillis, et Ida-Viru maavanem pöördus kohtu poole tähtaegselt ja protesti menetlemist tuleb jätkata. Halduskohtu määruse vaidlustasid ringkonnakohtus OÜ Aidu Tuulepark ja Lüganuse vald.

Taavi Sõnajalg maksis endale 2016. aastal firmast 100 000 eurot dividendi. Jaotamata kasumit jäi veel 1 425 152 eurot.

Mullatööd ja midagi uut

Teine ettevõte on Keskkonna Vara OÜ, mis tegeleb kaeve- ja mullatöödega. Selgi ettevõttel on üleval üks maksehäire ühe nimetamata krediidiasutuse ees. Seda siis vahemikus 12 800 kuni 64 000 eurot.

Selle firma müügitulu oli 104 000 eurot, puhaskasum 25 600 eurot. Firmas töötas kaks inimest, kelle keskmine brutopalk kuus oli 570 eurot. Jaotamata kasumit oli 25 751 eurot.

Kaks kuud tagasi on Taavi Sõnajalg koos Helen Kaunissaarega loonud firma Deebo OÜ, mis tegeleb andmetöötluse, veebihostingu jms tegevusega.

Noorel Sõnajalal on 10-protsentiline osalus ka Kindel Vara OÜ-s, kus teiste seas on osanik ka tema isa Oleg. See firma tegeleb kinnisvara- ja muu haldusega, aga firma omakapital on 811 059 euroga miinuses. 2017. aasta müügitulu oli 1010 ja kahjum 4279 eurot.

Eraisikuna on Taavi Sõnajalal kaks kinnistut Viimsi vallas, Miiduranna külas. Üks on elamumaa, teine transpordimaa. Neid omab ta kahasse Valentina Sõnajalaga ja need soetati 2015. aastal. Just selle sama krundi kõrval asub ka Pro Agentuur OÜ arendus.

Selline on Taavi Sõnajala ärijälg. Loodame, et võlausaldajad saavad oma noosi siiski kenasti kätte.